В Сочи 9-летний ребенок пострадал из-за фуры с мусором

21 Март 2020 2020-03-21T12:50:12+03:00

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ДТП произошло вчера, 20 марта, в 17.30 на седьмом километре дублера Курортного проспекта. Фура, начиненная мусором, не справилась с управлением и опрокинулась на бок. В это время там ехала легковушка "Рено" с 9-летним ребенком в салоне.

- Легковушка после столкновения по инерции проехала дальше, врезавшись в опору, - рассказали очевидцы аварии.

Фото: отдел пропаганды ОГИБДД Сочи

С места ДТП ребенка увезли в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Расследование происшествия продолжается. Обстоятельства ДТП уточняются.

В отделе сочинского ГИБДД водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU