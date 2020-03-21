В Сочи 9-летний ребенок пострадал из-за фуры с мусором
ДТП произошло вчера, 20 марта, в 17.30 на седьмом километре дублера Курортного проспекта. Фура, начиненная мусором, не справилась с управлением и опрокинулась на бок. В это время там ехала легковушка "Рено" с 9-летним ребенком в салоне.
- Легковушка после столкновения по инерции проехала дальше, врезавшись в опору, - рассказали очевидцы аварии.
Фото: отдел пропаганды ОГИБДД Сочи
С места ДТП ребенка увезли в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Расследование происшествия продолжается. Обстоятельства ДТП уточняются.
В отделе сочинского ГИБДД водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Будьте осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU