В Анапе во время пожара погибли двое молодых мужчин

21 Март 2020 2020-03-21T18:10:03+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло сегодня, 21 марта, в одном из частных домов на улице Черноморской в Анапе.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.30 на пульт дежурного, - прокомментировали "КП" -Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На место происшествия выехали пожарные.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

- Удалось выяснить, что экстренные службы вызвали соседи. Кроме тел погибших, пострадал также 35-летний хозяин дома и его гость. Сейчас криминалисты проводят осмотр места происшествия, кроме того проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, а также личности погибших и пострадавшего. В рамках проверки будут назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование ЧП продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU