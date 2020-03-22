На Кубани в ДТП на трассе «Кавказ» погибли три человека

22 Март 2020 2020-03-22T09:50:57+03:00

Водитель и два пассажиры Лады погибли Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Еще двое с травмами попали в больницу

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Авария произошла в субботу 21 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Успенском районе Краснодарского края. Около 15:30 недалеко от Армавира столкнулись автомобили марок «Lada Granta» и «Skoda».

В ДТП погибли три человека – все они находились в отечественном авто, в иномарке ехали два человека – с различными травмами их доставили в больницу. Детей среди погибших и пострадавших нет.

В Шкоде ехали два человека, они в больнице Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Lada», выехавший на встречную полосу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из-за аварии было временно ограничено движение по трассе «Кавказ», оно полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU