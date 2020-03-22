Досрочную сдачу ЕГЭ на Кубани перенесли на основной период

22 Март 2020 2020-03-22T12:04:13+03:00

Тем, кто собирался сдать экзамен в числе первых, необходимо до 1 апреля написать заявление о переносе дат

Изменить размер текста: A A

Досрочная сдача ЕГЭ на Кубани в этом году совпадет с основным периодом и пройдет с 25 мая по 29 июня.

- Выпускники прошлых лет могут сдать экзамен в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни, - пояснили в министерстве образования Краснодарского края.

Экзамены могут перенести, если два предмета выпадут на один день или участник не сможет по объективным причинам сдать его в установленную дату. Для этого те, кто собирался сдавать ЕГЭ досрочно, должны до 1 апреля отправить заявление и документы на электронную почту gek_23@list.

В этом году единый экзамен сдадут более 27 тысяч человек, из которых 700 планировали сделать это досрочно. Самые популярные предметы у выпускников – обществознание, физика, биология и история.

Вопросы о ЕГЭ в 2020-м году можно задать по телефону «горячей линии» 8-918-189-99-02 с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU