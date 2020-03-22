2020-03-22T13:14:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее под наблюдением по коронавирусу находятся 111 человек

Шесть из них на лечении в стационаре
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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По состоянию на утро 22 марта в Адыгее нет заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. При этом под наблюдением находятся 111 человек, большинство из них на домашнем карантине, а еще шесть человек – на лечении с диагнозом ОРВИ.

- Сняты с наблюдения 53 человека по истечению двухнедельного срока и из-за отрицательных результатов лабораторных исследований, - сообщили в минздраве республики.

Сейчас лечебные учреждения Адыгеи работают в режиме повышенной готовности. Обсерватор на 100 мест, где могут находиться люди с подозрением на коронавирус, подготовят на базе райбольницы Гиагинского района.

В Адыгее начала работу горячая линия по единому номеру 8-800-200-52-59. Продолжается тестирование всех жителей республики, прибывших из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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