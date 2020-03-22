На Кубани все МФЦ перейдут на работу по предварительной записи

22 Март 2020 2020-03-22T14:40:32+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции МФЦ Краснодарского края с 24 марта перейдут на работу по предварительной записи.

- Заявители, пришедшие для сдачи документов без предварительной записи в помещение МФЦ не допускаются, - сообщают в пресс-службе МФЦ региона.

Записаться на получение услуг можно по телефону 8-800-30-23-444 и на сайте www.e-mfc.ru после авторизации в личном кабинете. Всем, кто оформил запись до 23 марта, необходимо проделать эту процедуру снова.

Один посетитель сможет записаться только на одно посещение МФЦ в день и получить не более трех услуг по одному талону.

- Выдача результата государственных и муниципальных услуг будет осуществляться в порядке живой очереди, с ограничением количества заявителей, одномоментно находящихся в зале, - отмечают в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU