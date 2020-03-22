2020-03-22T16:19:00+03:00
Общество

На Кубани раскрыли крупное подпольное производство сигарет

Ежемесячный объем контрафакта составлял 500 млн рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ФТСФото: Пресс-служба ФТС
Изменить размер текста:

Крупное подпольное производство контрафактных сигарет, за которым стояла межрегиональная преступная группа, обнаружили на Юге России. Ежемесячный объем выпускаемой продукции составлял 500 млн рублей.

- Деятельность крупнейшей на юге России преступной межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок, раскрыли 20 марта 2020 года сотрудники Южной оперативной таможни и управления ФСБ России по Ростовской области совместно с Южной транспортной прокуратурой и территориальными подразделениями Управления на транспорте МВД России по СКФО, - сообщают в пресс-службе ФТС.

В подпольных цехах выпускали сигареты марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, Космос, а также пачек и упаковок к ним. Серия обысков и задержаний прошла в нескольких городах ЮФО, включая Краснодара.

Производство было замаскировано под видом складов, оснащенных охраной и видеонаблюдения. А работали в таких цехах граждане Китая, которые жили на той же территории. Оборудование и сырье были ввезены на территорию России незаконно.

- Сейчас идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия, - сообщают в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый ледовый дворец Адыгеи откроют в апреле
На Кубани не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
На Кубани раскрыли крупное подпольное производство сигарет
На Кубани все МФЦ перейдут на работу по предварительной записи
В Адыгее под наблюдением по коронавирусу находятся 111 человек
В пожаре под Тимашевском сгорели 600 кв.м. камышей
Досрочную сдачу ЕГЭ на Кубани перенесли на основной период
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 22 марта 2020 года: лечение проходят четыре пациента с подтвержденным диагнозом
На Кубани в ДТП на трассе «Кавказ» погибли три человека
В Новороссийске отремонтировали семь улиц
В Анапе во время пожара погибли двое молодых мужчин
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: еще два заболевших приехали из Европы
На Кубани сын украл у отца автомобиль и продал его
Первый на Кубани ветропарк планируют запустить в 2021 году
В Сочи 9-летний ребенок пострадал из-за фуры с мусором
Персональный Парад Победы провели для 105-летнего ветерана в Новороссийске
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: за сутки новых заболевших не выявлено
В лесах Кубани снесли 219 незаконных построек
Вместо 200 рублей - десять: жителям трех районов Краснодарского края дали льготу на проезд по платной трассе
На Кубани полицейские оказали экстренную помощь пострадавшей девочке
В Мостовском районе сын избил своего отца и украл у него 220 тысяч рублей