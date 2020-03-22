На Кубани раскрыли крупное подпольное производство сигарет

22 Март 2020 2020-03-22T16:19:00+03:00

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Крупное подпольное производство контрафактных сигарет, за которым стояла межрегиональная преступная группа, обнаружили на Юге России. Ежемесячный объем выпускаемой продукции составлял 500 млн рублей.

- Деятельность крупнейшей на юге России преступной межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок, раскрыли 20 марта 2020 года сотрудники Южной оперативной таможни и управления ФСБ России по Ростовской области совместно с Южной транспортной прокуратурой и территориальными подразделениями Управления на транспорте МВД России по СКФО, - сообщают в пресс-службе ФТС.

В подпольных цехах выпускали сигареты марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, Космос, а также пачек и упаковок к ним. Серия обысков и задержаний прошла в нескольких городах ЮФО, включая Краснодара.

Производство было замаскировано под видом складов, оснащенных охраной и видеонаблюдения. А работали в таких цехах граждане Китая, которые жили на той же территории. Оборудование и сырье были ввезены на территорию России незаконно.

- Сейчас идет изъятие контрафактных сигарет, производственного сырья и оборудования, а также проводятся дополнительные оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия, - сообщают в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей.

ИСТОЧНИК KP.RU