Первый ледовый дворец Адыгеи откроют в апреле
В Майкопе завершили строительство ледовой арены рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Оштен». Проект был начат в 2017-м году, объем финансирования составил более 262 млн рублей.
Открытие арены намечено на апрель - на сегодняшний день все необходимое оборудование закуплено, смонтировано и апробировано.
- Новый спортобъект даст возможность сделать доступными для жителей Адыгеи ледовые виды спорта, развивать новые для республики – хоккей и фигурное катание. Спорткомплекс рассчитан на 300 посадочных мест, где предусмотрены также и места для маломобильных групп населения, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.
На территории спортивного городка также оборудовали три футбольных поля, рядом планируется обустройство двух теннисных кортов и строительство сквера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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