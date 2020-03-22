2020-03-22T21:04:51+03:00
Общество

Тепло и без осадков. С 23 марта на Кубани установится весенняя погода

Утром понедельника в Краснодаре ожидается туман
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Заморозки возможны только в предгорных районахЗаморозки возможны только в предгорных районахФото: Олег ЗОЛОТО
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Синоптики рассказали о погоде, которая ждет жителей Кубани с 23 марта. Местами по утрам возможны туманы, а столбики термометров поднимутся до 18 градусов выше ноля. Правда, в предгорьях все еще возможны небольшие заморозки, а на черноморском побережье будет ветрено.

В Краснодаре утром понедельника ожидаются туманы в низинах у водоемов. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +15…+17 градусов.

На участке Анапа-Геленджик в понедельник порывы северо-восточного ветра могут достигать 23 метра в секунду.

Во вторник местами по краю пройдет небольшой дождь, температура днем составит 9-14 градусов выше ноля, а в среду – до 17. На побережье Черного моря осадков не будет, но сильный ветер сохранится, в Новороссийске до 28 метров в секунду. При этом днем в среду на курортах будет до 20 градусов выше ноля, сообщают в Краснодарском гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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