В Краснодаре на улице Тургенева за вечер произошло два пожара
Пожары произошли вечером 22 марта в домах на улице Тургенева в краевой столице.
Информация о первом возгорании поступила дежурному МЧС в 18:39. Уже в 18:46 сотрудники службы были на месте. Они установили, что произошел пожар в квартире на площади 5 квадратных метров.
Тушили возгорание 3 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС России. Эвакуировали 56 человек.
- В 18:48 пожар локализовали, в 18:51 – ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Второй пожар произошел в 19:44 в девятиэтажке на улице Тургенева. В 19:51 по прибытии первого подразделения было установлено, что происходит горение в электрощитовой. Пожар распространился на площади 25 квадратных метров.
В тушении принимали участие 8 единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России. Эвакуировали 70 человек, а спасли 30.
В 19:59 пожар локализовали, в 20:46- ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU