23 Март 2020 2020-03-23T07:42:40+03:00

В Краснодаре на улице Тургенева за вечер произошло два пожара Фото: Архив "КП"

По предварительным данным, пострадавших нет

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Пожары произошли вечером 22 марта в домах на улице Тургенева в краевой столице.

Информация о первом возгорании поступила дежурному МЧС в 18:39. Уже в 18:46 сотрудники службы были на месте. Они установили, что произошел пожар в квартире на площади 5 квадратных метров.

Тушили возгорание 3 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС России. Эвакуировали 56 человек.

- В 18:48 пожар локализовали, в 18:51 – ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Второй пожар произошел в 19:44 в девятиэтажке на улице Тургенева. В 19:51 по прибытии первого подразделения было установлено, что происходит горение в электрощитовой. Пожар распространился на площади 25 квадратных метров.

В тушении принимали участие 8 единиц техники и 26 человек личного состава МЧС России. Эвакуировали 70 человек, а спасли 30.

В 19:59 пожар локализовали, в 20:46- ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU