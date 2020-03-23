В Туапсе 22-летний парень обокрал знакомую

23 Март 2020 2020-03-23T08:40:08+03:00

Он может провести в тюрьме два года

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Туапсинскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома пропали телефон и деньги. Сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что неизвестный проник в здание через незапертую дверь. На мечте происшествия нашли следы пальцев рук, а также установили круг лиц, вхожих в дом потерпевшей.

Вскоре задержали ранее судимого 22-летнего знакомого заявительницы и доставили в отдел полиции. Похищенное имущество стражи правопорядка изъяли и вернули девушке.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU