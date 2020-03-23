2020-03-23T09:36:34+03:00
Происшествия

На Кубани предотвращено незаконное расходование более 200 тысяч бюджетных средств

В аукционную документацию были внесены изменения
Александра ПОДУШКО
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На Кубани предотвращено незаконное расходование более 200 тысяч бюджетных средствНа Кубани предотвращено незаконное расходование более 200 тысяч бюджетных средствФото: Архив "КП"
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Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку. Было установлено, что администрацией планировалось расходование бюджетных средств дважды на одну и ту же цель. Это озеленение участка улицы Набережной, как в рамках благоустройства сквера «Крамаренко», так и в ходе общего озеленения города.

- Также учреждением «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» при описании оборудования планируемого к закупке указана конкретная торговая марка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Главе города и директору организации внесли предостережения о недопустимости нарушения законов. Аукционную документацию изменили. Это помогло предотвратить незаконное расходование бюджетных средств на общую сумму 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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