На Кубани предотвращено незаконное расходование более 200 тысяч бюджетных средств
Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку. Было установлено, что администрацией планировалось расходование бюджетных средств дважды на одну и ту же цель. Это озеленение участка улицы Набережной, как в рамках благоустройства сквера «Крамаренко», так и в ходе общего озеленения города.
- Также учреждением «Приморско-Ахтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» при описании оборудования планируемого к закупке указана конкретная торговая марка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Главе города и директору организации внесли предостережения о недопустимости нарушения законов. Аукционную документацию изменили. Это помогло предотвратить незаконное расходование бюджетных средств на общую сумму 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU