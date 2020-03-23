В Сочи на 2 месяца раньше начали реновацию газона стадиона «Фишт»

23 Март 2020 2020-03-23T09:47:32+03:00

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Реновация газона стадиона «Фишт», изначально запланированная на май-июнь 2020 года, пройдет в ближайшее время.

-Такое решение было принято в связи с сокращением летнего перерыва национальных чемпионатов по футболу в соответствии с рекомендациями УЕФА, — сообщает пресс-служба спортивной арены.

За 7 дней специалисты срежут и удалят верхнюю корневую зону травы, проведут аэрирование поля.

Затем на поле будут внесены агрохимические препараты. После посева семян газонной травы и внесения удобрений, поле укроют специальным теплоизолирующим полотном.

Специалисты полагают, что благодаря установившейся в Сочи теплой погоде, обновить поле «Фишта» удастся в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU