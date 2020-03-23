В Сочи на 2 месяца раньше начали реновацию газона стадиона «Фишт»
Реновация газона стадиона «Фишт», изначально запланированная на май-июнь 2020 года, пройдет в ближайшее время.
-Такое решение было принято в связи с сокращением летнего перерыва национальных чемпионатов по футболу в соответствии с рекомендациями УЕФА, — сообщает пресс-служба спортивной арены.
За 7 дней специалисты срежут и удалят верхнюю корневую зону травы, проведут аэрирование поля.
Затем на поле будут внесены агрохимические препараты. После посева семян газонной травы и внесения удобрений, поле укроют специальным теплоизолирующим полотном.
Специалисты полагают, что благодаря установившейся в Сочи теплой погоде, обновить поле «Фишта» удастся в кратчайшие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU