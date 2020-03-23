Глава Новороссийска Игорь Дяченко призвал местных жителей запастись водой

23 Март 2020 2020-03-23T10:15:32+03:00

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В Новороссийске во вторник отключат воду. 24 марта начнут вводить в эксплуатацию 18-километровый участок Троицкого группового водопровода.

- Из-за этого глава Новороссийска Игорь Дяченко обратился к местным жителям с просьбой сделать необходимые запасы воды на период отключения, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

- Плановые работы предполагается провести в течение двух дней. Это необходимо, чтобы не допустить ситуаций с отключением воды, возникавших в августе и декабре прошлого года. Тогда три города – Новороссийск, Геленджик и Крымск – испытывали острый дефицит в течение пяти суток, - отметил Игорь Дяченко.

На время отключения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. Людям, у которых нет возможности набрать ее самостоятельно, помощь окажут волонтеры. Для этого необходимо обратиться в администрацию внутригородского района по месту проживания.

Заказать подвоз воды автоцистерной можно через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 8(8617) 30-98-60 и 8(8617) 30-98-61.

ИСТОЧНИК KP.RU