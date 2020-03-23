2020-03-23T10:33:24+03:00
Общество

В Сочи 24-летняя девушка зарезала знакомую

Ведется следствие
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СУ СК по ККФото СУ СК по КК
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Следственным отделом по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 28-летней знакомой.

Следователи установили, что в ночь на 20 марта 2020 года женщины выпивали в гостях у местного жителя на улице Лизы Чайкиной.

Ранним утром 20 марта 2020 года между обвиняемой и ее знакомой произошла ссора, в ходе которой женщина ударила свою знакомую в грудь ножом.

Женщина сообщила об этом хозяину дома, после чего на место вызвали полицию и врачей «Скорой помощи». Медики уже ничем не смогли помочь - потерпевшая от полученной раны умерла.

- В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего,- говорится в сообщении СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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