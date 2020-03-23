«Ниче так»: Кокорин оценил свое выступление за «Сочи»
Александр Кокорин подвел промежуточный итог своего выступления за ФК «Сочи». Нападающий прокомментировал пост клуба в социальных сетях.
- Александр Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами, - говорится в сообщении.
Александр Кокорин ответил клубу
Форвард сыграл четыре матча после зимней паузы и забил три мяча, отдав одну голевую передачу. В двух встречах – против тульского «Арсенала» и «Краснодара» Кокорина признали лучшим игроком.
- Ниче так, - оценил свою статистику Кокорин.
Нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. Команда поднялась с последней строчки и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. На сегодняшний день турнир приостановлен как минимум до 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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