2020-03-23T10:54:02+03:00
Спорт

«Ниче так»: Кокорин оценил свое выступление за «Сочи»

Нападающий забил три гола в четырех матчах
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Александр Кокорин с наградой лучшего игрока матча Фото: ФК СочиАлександр Кокорин с наградой лучшего игрока матча Фото: ФК Сочи
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Александр Кокорин подвел промежуточный итог своего выступления за ФК «Сочи». Нападающий прокомментировал пост клуба в социальных сетях.

- Александр Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами, - говорится в сообщении.

Александр Кокорин ответил клубу

Александр Кокорин ответил клубу

Форвард сыграл четыре матча после зимней паузы и забил три мяча, отдав одну голевую передачу. В двух встречах – против тульского «Арсенала» и «Краснодара» Кокорина признали лучшим игроком.

- Ниче так, - оценил свою статистику Кокорин.

Нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. Команда поднялась с последней строчки и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. На сегодняшний день турнир приостановлен как минимум до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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