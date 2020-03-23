В Сочи продолжается реконструкция набережной реки Мацеста

23 Март 2020 2020-03-23T11:14:39+03:00

Работы завершатся в 2021 году

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В сочинском микрорайоне Мацеста подрядчики приступили к реализации второго этапа реконструкции набережной одноименной реки.

После крупного наводнения в середине 1990-х эта территория находилась в запустении. Лишь спустя 20 лет на набережной появился сквер, прогулочная зона, скамейки, велодорожка. На втором этапе будет благоустроена уже вся набережная. Строительство ведётся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Здесь увеличат зелёные зоны, а прогулочные и велосипедные дорожки продлят до четвёртого ванного здания бальнеологического курорта.

- Контракт заключён в марте, работы уже начаты. Расчистка идёт полноценным ходом, на участке работает несколько бригад. Работы ведутся согласно графику, - отметил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский в ходе посещения мест реконструкции.

Сдача объекта запланирована на следующий год. Обновлённая набережная реки Мацеста должна соединить ванное здание бальнеологического комплекса с Курортным проспектом.

ИСТОЧНИК KP.RU