В Сочи продолжается реконструкция набережной реки Мацеста
В сочинском микрорайоне Мацеста подрядчики приступили к реализации второго этапа реконструкции набережной одноименной реки.
После крупного наводнения в середине 1990-х эта территория находилась в запустении. Лишь спустя 20 лет на набережной появился сквер, прогулочная зона, скамейки, велодорожка. На втором этапе будет благоустроена уже вся набережная. Строительство ведётся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Здесь увеличат зелёные зоны, а прогулочные и велосипедные дорожки продлят до четвёртого ванного здания бальнеологического курорта.
- Контракт заключён в марте, работы уже начаты. Расчистка идёт полноценным ходом, на участке работает несколько бригад. Работы ведутся согласно графику, - отметил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский в ходе посещения мест реконструкции.
Сдача объекта запланирована на следующий год. Обновлённая набережная реки Мацеста должна соединить ванное здание бальнеологического комплекса с Курортным проспектом.
ИСТОЧНИК KP.RU