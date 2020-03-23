Глава города Евгений Первышов: в Краснодаре не зафиксировано ни одного случая заболевания

23 Март 2020 2020-03-23T11:24:30+03:00

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В Краснодаре прошло аппаратное совещание. Его провел глава краевого центра Евгений Первышов. На мероприятии обсудили принимаемые меры по предупреждению распространения коронавируса, результаты рейдов по задержанию вандалов и многое другое.

Так, с 19 марта в Краснодаре и в целом в крае введен режим повышенной готовности. Это меры, которые направлены на выполнение указаний федерального и регионального центра по недопущению распространения инфекции.

- Как я уже говорил, изначально основная рекомендация - это соблюдение правил личной гигиены, - отметил Евгений Первышов.

Студенты, школьники уже находятся на каникулах, в медицинских учреждениях введен карантин. Люди, которые вернулись из-за границы, должны две недели находиться в самоизоляции. А также сдать как минимум два теста на наличие инфекции.

- Хочу подчеркнуть, что в Краснодаре у нас на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя 4 человека по краю с подтвержденным диагнозом, - добавил Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU