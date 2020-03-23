23 Март 2020 2020-03-23T12:20:45+03:00

В Каневском районе два инспектора ДПС пойдут под суд за служебный подлог Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 45 и 42-летних инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Каневскому району. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч.1 ст.286, ч.2 ст.292 УК РФ).

Вечером 10 ноября 2018 года на улице Больничной водитель «Лады» столкнулся с автомобилем «ВАЗ». С места происшествия он скрылся. В аварии машины получили механические повреждения.

По версии следствия, об обстоятельствах ДТП знали полицейские. Но они по предварительному сговору внесли заведомо ложные сведения о виновнике происшествия. Из-за этого водитель автомобиля «ВАЗ» был привлечен к административной ответственности. Также на основании поддельных документов удовлетворили исковые требования страховой компании на 67 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и ГУ МВД РФ по краю.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, решается вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они отстранены от выполнения служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU