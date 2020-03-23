В Крымске женщина украла у родственницы украшений на 800 тысяч рублей
В полицию обратилась 51-летняя жительница Крымска. Женщина рассказала полицейским, что из ее сумочки пропали золотые украшения. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 32-летнюю ранее судимую родственницу потерпевшей задержали. Выяснилось, что обвиняемая ухаживала за матерью потерпевшей и имела доступ к ее сумке с ювелирными изделиями.
- Похищенные украшения женщина сдала в ломбард. Часть изделий удалось вернуть заявительнице,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ей грозит тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU