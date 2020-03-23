2020-03-23T12:30:19+03:00
Общество

В Сочи потушили пожар в жилом доме

Дознаватели определяют причину возгорания
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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В 10. 17 . 23 марта диспетчеру «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Адлерском районе города , в селе Нижняя Шиловка на улице Светлогорской.

На место срочно направлены два спецавтомобиля и семеро пожарных.

Уже спустя полчаса сотрудинкам МЧС удалось локализовать огонь, а через 45 минут полностью погасить пламя. На месте работают дознаватели, которые призваны определить причины возгорания жилого дома на площади 70 квадратных метров.

- По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате пожара нет ,- рассказали «КП»-Кубань» в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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