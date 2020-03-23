В Краснодарском крае заработала горячая линия для поддержки предпринимателей

23 Март 2020 2020-03-23T13:03:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснодарский край занимает четвертое место в России по численности субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас из-за сложившейся ситуации важно поддержать каждого игрока рынка.

– Губернатор Кубани уделяет особое внимание экономической ситуации, ставит задачу максимально снизить риски и потери. Мы понимаем, что в условиях эпидемии предпринимателям не просто, поэтому прорабатываем меры поддержки, – отметил заместитель главы края Василий Швец.

Звонки на горячую линию принимаются круглосуточно по телефону: 8-800-707-07-11. Теперь можно получить консультацию в решении проблем.

- Также можно узнать о мерах поддержки на официальном портале МСП на Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU