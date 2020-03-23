В Сочи из-за угрозы коронавируса конкурс «Проба пера» проходит дистанционно

23 Март 2020 2020-03-23T12:50:35+03:00

В Сочи стартовал 39-й традиционный литературный конкурс для старшеклассников городских школ «Проба пера» Фото: Юлия БАРАНОВА

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В Сочи стартовал 39-й традиционный литературный конкурс для старшеклассников городских школ «Проба пера». Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции он проводится дистанционно, через электронную почту.

- Конкурс посвящен 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, - сообщили организаторы.

В первый конкурсный день школьники прислали около полусотни сочинений, в которых рассказали о встречах с ветеранами и о своих родственниках-героях.

Специальные призы за лучшие творческие работы юные журналисты получат от Центральной библиотечной системы города и ведущих компаний Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU