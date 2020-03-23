Три сочинских села остались без питьевой воды
В населенных пунктах ремонтируют водоводы
Жители сочинских сел остались без питьевой водыФото: Юлия БАРАНОВА
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Жители сочинских посёлков Лоо, Горное Лоо и Молдовка остались без питьевой воды. Причина отключения - ремонтные работы на водоводах.
- Специалисты водоканала Сочи ремонтируют водовод диаметром 500 мм по улице Жигулевская, 25. В связи с этим ориентировочно без водоснабжения остаются жители Лоо и Горного Лоо, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Кроме того, ведется ремонт водовода на улице Костромская в селе Молдовка.
Планируется, что водоснабжение посёлков будет восстановлено во второй половине дня.
ИСТОЧНИК KP.RU