Три сочинских села остались без питьевой воды

23 Март 2020 2020-03-23T13:22:02+03:00

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Жители сочинских посёлков Лоо, Горное Лоо и Молдовка остались без питьевой воды. Причина отключения - ремонтные работы на водоводах.

- Специалисты водоканала Сочи ремонтируют водовод диаметром 500 мм по улице Жигулевская, 25. В связи с этим ориентировочно без водоснабжения остаются жители Лоо и Горного Лоо, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Кроме того, ведется ремонт водовода на улице Костромская в селе Молдовка.

Планируется, что водоснабжение посёлков будет восстановлено во второй половине дня.

ИСТОЧНИК KP.RU