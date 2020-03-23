2020-03-23T13:40:15+03:00
Происшествия

В Лабинском районе приезжий вынес с территории хозяйства более 2,9 тонн лома черного металла

Также он украл электроинструменты и составные части конской упряжи
Александра ПОДУШКО
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В Лабинском районе приезжий вынес с территории хозяйства более 2,9 тонн лома черного металлаВ Лабинском районе приезжий вынес с территории хозяйства более 2,9 тонн лома черного металлаФото: Архив "КП"
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Житель Лабинского района обратился в полицию. Из складских помещений его крестьянско-фермерского хозяйства пропали более 2,9 тонн лома черного металла, электроинструменты, составные части конской упряжи и предметы быта. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Полицейские опросили возможных очевидцев. Вскоре задержали 38-летнего жителя Отрадненского района.

По версии следствия, мужчина, воспользовавшись отсутствием охраны, проник в ангар и сторожевое строение, похитил имущество и перевез к себе домой на автомобиле. Все предметы вернули законному владельцу.

- На мужчину завели уголовное дело. Он находится под стражей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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