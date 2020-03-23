Полицейский в Сочи отказался от взятки в 3000 рублей

23 Март 2020 2020-03-23T14:08:16+03:00

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Уголовным делом закончилась для приезжего из Узбекистана попытка дать взятку полицейскому в сочинском аэропорту.

23-летний гражданин среднеазиатской страны был доставлен в дежурную часть в аэропорту Сочи для составления административного протокола за нарушение режима пребывания в России.

В отделе полиции он попросил сотрудника ЛУВДТ не составлять административный протокол. Свою просьбу молодой человек подкрепил при помощи трех купюр по тысяче рублей, которые он попытался передать полицейскому. Последний на провокацию не поддался и составил в отношении задержанного уже новый протокол — за попытку дачи взятки должностному лицу.

В отношении гостя Сочи возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

- Противоправные действия гражданина были задокументированы в установленном законом порядке. Изъятые денежные купюры приобщены к материалам уголовного дела, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс – службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU