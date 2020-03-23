В Музыкальном микрорайоне Краснодара пересадят деревья для строительства трамвайной линии

23 Март 2020 2020-03-23T14:55:27+03:00

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В одном из самых проблемных краснодарских районов - Музыкальном - планируют завершить пересадку деревьев, чтобы построить на их месте трамвайную ветку. Такое решение было принято в прошлом году, но общественность беспокоила судьба зеленых насаждений.

- Решено пересадить деревья на улицу Петра Метальникова, что рядом. От улиц Московской до Ростовского Шоссе, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара.

Для того чтобы исключить повреждение корневой системы взрослых деревьев, в департаменте городского хозяйства собираются использовать спецтехнику.

Напомним, строительство трамвайной ветки на улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне Краснодара должно начаться в июле 2020 года. Городские власти рассчитывают, что на работы уйдет около года и открытие состоится в августе 2021-го. Стоимость работ оценивают примерно в 550 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU