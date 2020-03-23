2020-03-23T15:05:18+03:00
Общество

В Сочи заработает новый светомузыкальный фонтан

Его строительство вступило в завершающую стадию
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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Уже в мае 2020 года на Имеретинской набережной в Адлерском районе Сочи начнет работу новый светомузыкальный фонтан. Он расположится на Бульваре Надежд.

Фонтан будет довольно внушительных размеров — его диаметр составит 21 метр, для того , чтобы наполнить чашу сооружения, потребуется более 160 кубометров воды.

По краям фонтана дизайнерами предусмотрены бронзовые скульптуры. Работы вступили в завершающую стадию. Уже проложены все необходимые коммуникации, в том числе и ливневая канализация.

- Строительство фонтана ведется по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры»,- говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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