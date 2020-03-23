Заморозки грядут: На Кубани синоптики предупреждают о понижении температуры до -5

23 Март 2020 2020-03-23T15:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае снова похолодае. Разница ночных и дневных отметок, судя по прогнозам, достигнет 10, а то и 12 градусов.

- 24 и 25 марта в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. На юге региона, в районе Туапсе и Сочи пройдут небольшие и умеренные дожди, в северных и горных частях даже с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью и утром 24-25 марта температура воздуха опустится до тревожных отметок -1...-5 градусов мороза. Это может повлечь гибель сельхозкультур.

- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, - советуют на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить :

«01» - единый номер пожарных и спасателей;

«101» - единый номер пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU