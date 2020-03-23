2020-03-23T15:51:04+03:00
Общество

На въезде в Сочи полицией изъята особо крупная партия наркотиков

Наркотики на курорт пытался ввезти водитель из северной столицы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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На посту Магри, при въезде на территорию курорта сотрудники полиции для проверки документов остановили иномарку под управлением 25-летнего водителя из Санкт-Петербурга. Молодой человек сильно нервничал, чем вызвал серьезные подозрения у проверяющих.

Эти подозрения полностью подтвердились при личном досмотре приезжего.

В рюкзаке петербуржца полицейские обнаружили 59 свертков с порошкообразным веществом.

Как установила экспертиза, изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения, общей массой свыше 3,5 кг.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ . Подозреваемый заключен под стражу, — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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