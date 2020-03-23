В Сочи проведут инвентаризацию флоры для защиты от клопов и долгоносиков

23 Март 2020 2020-03-23T16:29:34+03:00

На курорте насчитывается более 70 видов вредителей растений

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В Сочи проведут инвентаризацию деревьев и кустарников, чтобы защитить зелёный наряд курорта от опасных вредителей.

- Инвентаризация станет основанием для выделения средств на фитосанитарный мониторинг, - рассказала доктор биологических наук главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.

По ее словам, благодаря мониторингу появится возможность локализовать обработку и разработать самую эффективную систему защиты флоры. Пока речь идёт о проведении фитосанитарного мониторинга дважды в год, весной и осенью.

В пресс-службе мэрии курорта рассказали, что растениям Сочи угрожают 71 вид насекомых-вредителей. Наиболее опасны из них пальмовый мотылёк, красный пальмовый долгоносик, американская белая бабочка, кипарисовая радужная златка и коричнево-мраморный клоп.

ИСТОЧНИК KP.RU