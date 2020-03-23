В Сочи проведут инвентаризацию флоры для защиты от клопов и долгоносиков
В Сочи проведут инвентаризацию деревьев и кустарников, чтобы защитить зелёный наряд курорта от опасных вредителей.
- Инвентаризация станет основанием для выделения средств на фитосанитарный мониторинг, - рассказала доктор биологических наук главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.
По ее словам, благодаря мониторингу появится возможность локализовать обработку и разработать самую эффективную систему защиты флоры. Пока речь идёт о проведении фитосанитарного мониторинга дважды в год, весной и осенью.
В пресс-службе мэрии курорта рассказали, что растениям Сочи угрожают 71 вид насекомых-вредителей. Наиболее опасны из них пальмовый мотылёк, красный пальмовый долгоносик, американская белая бабочка, кипарисовая радужная златка и коричнево-мраморный клоп.
ИСТОЧНИК KP.RU