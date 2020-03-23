ВТБ приобрел 50% в ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань»

23 Март 2020 2020-03-23T16:48:37+03:00

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ООО «Деметра-Холдинг» купила долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A.. Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией. Сделка соответствует всем требованиям российского и применимого иностранного законодательства.

ЗТКТ является единственным специализированным глубоководным терминалом, осуществляющим перевалку зерновых на экспорт в порту Тамань. Дальнейшая стратегия акционеров ЗТКТ предусматривает инвестиции в развитие и расширение пропускной способности терминала, в частности, за счет строительства железнодорожной ветки, позволяющей осуществлять прием зерновых грузов с ж/д транспорта.

- В рамках стратегии ВТБ на зерновом рынке, сделка позволит достичь существенной синергии с имеющимися активами группы ВТБ в области инфраструктуры, логистики и экспорта зерновых за счет оптимизации технологических и бизнес-процессов. С учетом текущей конъюнктуры создание современной инфраструктуры и оптимизация процессов является важным фактором в формировании экспортного потенциала страны и развития сельского хозяйства в России. В условиях волатильности рынков и мировой экономической нестабильности, создание вертикально интегрированного холдинга позволит увеличить эффективность логистики российского зерна, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, а также позволит модернизировать инфраструктуру рынка в целом, - отметил Юрий Алексеевич Соловьев, первый заместитель председателя правления банка ВТБ.

Справка «КП»

ООО «Зерновой Терминальный Комплекс Тамань» является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов Российской Федерации на Черном море, оказывающий широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Пропускная способность терминала составляет 4 млн т. в год. Терминал оснащен высокопроизводительным оборудованием, впервые применяемым в России, а также современной системой управления технологическими процессами.

ИСТОЧНИК KP.RU