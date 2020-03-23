Клиентские центры «Россети Кубань» временно перешли в онлайн-формат

23 Март 2020 2020-03-23T16:53:30+03:00

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой компания «Россети Кубань» временно приостановила очный прием клиентов в центрах обслуживания и пунктах приема потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

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Клиентские офисы перешли в дистанционный формат обслуживания.

Для решения вопросов по технологическому присоединению, оказания дополнительных услуг в сфере энергоснабжения теперь можно воспользоваться онлайн-сервисами и услугами специалистов контакт-центра компании «Россети Кубань». Заявки подаются через «Личный кабинет» на официальном сайте компании www.kubanenergo.ru и портале ТП.РФ www.портал-тп.рф.

Обращения потребителей по другим вопросам принимаются через интернет-приемную на официальном сайте компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») www.kubanenergo.ru. А обращения по вопросам качества электроснабжения – через Портал «Светлая страна».

Информация о нарушениях энергоснабжения в зоне ответственности компании «Россети Кубань» доступна по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Все ранее принятые в работу документы в центрах обслуживания и пунктах по работе с потребителями «Россети Кубань» будут рассмотрены и в случае необходимости направлены «Почтой России».

О восстановлении очной работы центров обслуживания клиентов будет сообщено дополнительно.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU