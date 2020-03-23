2020-03-23T17:39:07+03:00
Общество

В Краснодаре поймали похитителей 17 канализационных люков

Злоумышленниками оказались жители Динского района
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре задержаны жители Динского района, которые признались в краже 17 канализационных люков с улиц Краснодара.

- По информации УМВД по городу Краснодару, в ходе работы по противодействию кражам чужого имущества, задержаны два жителя Динского района, которые дали признательные показания по 17 эпизодам хищения люков, - сообщил первый вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

Еще одного похитителя решеток ливневой канализации задержали на улице Тихорецкой. Им оказался 24-летний местный житель, уже судимый за кражи.

- В отделе полиции молодой человек признался в содеянном и пояснил, что металлические конструкции успел сбыть в пункт приема металлолома, выручив за них 800 рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды, - сообщили в УМВД России по Краснодару.

С начала января с улиц краевого центра похитили более трехсот люков и канализационных решеток.

На минувшей неделе по краевому центру прошли сразу несколько рейдов, в которых искали расклейщиков объявлений на остановках, похитителей люков и незаконных торговцев. В них участвовали более 130 человек.

- Сотрудниками управления торговли и бытового обслуживания было составлено 36 протоколов, полицией — 64 протокола. Изъято с помещением на ответственное хранение 7 транспортных средств и 2 аппарата сахарной ваты, - отметил Виталий Косенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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