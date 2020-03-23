«Ноги засосало илом»: на Кубани беременная лошадь свалилась в овраг

23 Март 2020 2020-03-23T18:07:10+03:00

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ЧП произошло поздним вечером 20 марта в хуторе Новоивановском, что в Гулькевичском районе. День завершался, пастух вел домой кобылу с пастбища. При этом завел ее на водопой – небольшой ручеек в овраге. В какой-то момент копыто лошади соскочило с тропы и она скатилась вниз. В необорудованном и неочищенном месте ее ноги засосало илом по брюхо, так выбраться самостоятельно животное не смогло.

Хозяин кобылы несколько часов предпринимал отчаянные попытки вызволить беременную, однако помочь ей не смог. Потому вызвал спасателей. Все это время мужчина не покидал бедолагу. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники Гулькевичского отряда «Кубань-СПАС».

Фото: пресс-служба ГКУ "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

- Специалисты использовали систему полиспаст, это позволило вытащить животное из оврага, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ведомства. – Пострадавшая помогала спасателям, отталкиваясь копытами.

Видать, самой надоело стоять в этом иле. К тому же – беременная. Буквально через пару лошадь кобылка должна ожеребиться, стоит надеяться, что предродовой шок от случившегося никак не скажется на новорожденном. Кстати, хозяин лошади пригласил детей спасателей покататься на ней.

ИСТОЧНИК KP.RU