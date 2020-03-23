В Сочи рекомендовано проводить «антивирусные» экскурсии среди растений, которые обеззараживают воздух в радиусе 40 метров

23 Март 2020 2020-03-23T19:17:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи для экскурсоводов презентовали новую программу с посещением парка «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника.

- В условиях распространения коронавируса, лекция для экскурсоводов в природном парке оказалась особенно актуальна. Во время прогулки по аллеям, гости укрепляют иммунитет, благодаря особому подбору целебных растений, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Например, фитонциды смолосемянника убивают вредоносную микрофлору в радиусе 40 метров. Природные вещества-антисептики выделяют хвойные растения, эвкалипты, секвои, кипарисы. Кроме того, известны и полезные свойства фитонцидов коричных деревьев (коричника), криптомерии, лавра благородного, тиса ягодного, и таких популярных на Юге растений как фейхоа и финиковой пальмы.

По словам представителя пресс-службы, «антивирусный» экскурсионный формат в ближайшее время будет предложен экскурсионным компаниям Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU