2020-03-23T19:17:29+03:00
Общество

В Сочи рекомендовано проводить «антивирусные» экскурсии среди растений, которые обеззараживают воздух в радиусе 40 метров

Парк «Южные культуры» Кавказского заповедника славится природными антисептиками
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Кавказского заповедникаФото пресс-службы Кавказского заповедника
Изменить размер текста:

В Сочи для экскурсоводов презентовали новую программу с посещением парка «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника.

- В условиях распространения коронавируса, лекция для экскурсоводов в природном парке оказалась особенно актуальна. Во время прогулки по аллеям, гости укрепляют иммунитет, благодаря особому подбору целебных растений, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Например, фитонциды смолосемянника убивают вредоносную микрофлору в радиусе 40 метров. Природные вещества-антисептики выделяют хвойные растения, эвкалипты, секвои, кипарисы. Кроме того, известны и полезные свойства фитонцидов коричных деревьев (коричника), криптомерии, лавра благородного, тиса ягодного, и таких популярных на Юге растений как фейхоа и финиковой пальмы.

По словам представителя пресс-службы, «антивирусный» экскурсионный формат в ближайшее время будет предложен экскурсионным компаниям Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24