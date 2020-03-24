2020-03-24T10:06:54+03:00
Происшествия

В Новороссийске после истязаний отца скончалась трехлетняя девочка

Мужчину взяли под стражу
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Отец регулярно избивал ребенкаОтец регулярно избивал ребенка
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Врачи в течение месяца боролись за жизнь трехлетней Ксюши из станицы Раевской. Ее доставили в больницу Новороссийска 21 февраля с тяжелыми травмами. У ребенка диагностировали воспаление головного мозга, на руках и ногах девочки были гематомы.

Оказалось, что травмы малышке нанес ее родной отец. В полиции после проверки возбудили уголовное дело об истязаниях, 24-летнего мужчину задержали и заключили под стражу.

18 марта девочка скончалась от полученных травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Уголовное дело передано в следственный комитет, где оно, вероятно, будет переквалифицировано по 111-й статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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