В Новороссийске после истязаний отца скончалась трехлетняя девочка
Врачи в течение месяца боролись за жизнь трехлетней Ксюши из станицы Раевской. Ее доставили в больницу Новороссийска 21 февраля с тяжелыми травмами. У ребенка диагностировали воспаление головного мозга, на руках и ногах девочки были гематомы.
Оказалось, что травмы малышке нанес ее родной отец. В полиции после проверки возбудили уголовное дело об истязаниях, 24-летнего мужчину задержали и заключили под стражу.
18 марта девочка скончалась от полученных травм. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Уголовное дело передано в следственный комитет, где оно, вероятно, будет переквалифицировано по 111-й статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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