В Краснодаре построят новый корпус детской краевой больницы
Лечебно-диагностический корпус по улице Площадь Победы в кубанской столице возводится по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
- Уже приступили к строительно-монтажным работам на объекте. Фундамент здания готов. На объекте работают 114 человек, привлечена спецтехника, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сейчас ведущее детское медучреждение региона располагается в 12 устаревших корпусах. Именно из-за плохого состояния отдельных зданий было принято решение о строительстве нового корпуса. В прошлом году край получил софинансирование из федерального бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.
По проекту в корпусе появится стационар на 460 коек. Запуск нового корпуса позволит оказывать тяжело больным детям высокотехнологичную помощь, которой раньше в крае не было.
ИСТОЧНИК KP.RU