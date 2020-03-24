В Краснодаре построят новый корпус детской краевой больницы

24 Март 2020 2020-03-24T07:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Лечебно-диагностический корпус по улице Площадь Победы в кубанской столице возводится по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Уже приступили к строительно-монтажным работам на объекте. Фундамент здания готов. На объекте работают 114 человек, привлечена спецтехника, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас ведущее детское медучреждение региона располагается в 12 устаревших корпусах. Именно из-за плохого состояния отдельных зданий было принято решение о строительстве нового корпуса. В прошлом году край получил софинансирование из федерального бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

По проекту в корпусе появится стационар на 460 коек. Запуск нового корпуса позволит оказывать тяжело больным детям высокотехнологичную помощь, которой раньше в крае не было.

ИСТОЧНИК KP.RU