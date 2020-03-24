2020-03-24T08:16:51+03:00
Общество

В Краснодарском крае с начала 2020 года собрали около 6 тысяч тонн тепличных овощей

Наибольший урожай был в Динском, Тимашевском, Белореченском районах и в кубанской столице
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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С начала 2020 года на Кубани собрали 5,8 тысяч тонн тепличных овощей. Это соответствует уровню прошлого года. Наибольший урожай был в Динском, Тимашевском, Белореченском районах и в Краснодаре.

- В минсельхозе прогнозируют рост производства тепличных овощей, связанный с расширением действующих комплексов в Красноармейском и Северском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году на Кубани собрали более 110 тысяч тонн продукции, что является одним из наивысших результатов в стране.

Напомним, в Сочи проведут инвентаризацию флоры для защиты от клопов и долгоносиков. На курорте насчитывается более 70 видов вредителей растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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