На Кубани более 200 обманутых дольщиков получили компенсации

24 Март 2020 2020-03-24T08:39:47+03:00

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В Краснодарском крае 222 обманутых дольщика получили компенсационные выплаты. Сумма возмещения составила более 691 миллион рублей.

Выплаты осуществляются благодаря краевому Фонду, созданному по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Это позволило в рамках софинансирования привлечь из федерального бюджета около 4 миллиардов рублей. Направить эти деньги на достройку объектов или выплату компенсаций решает только Наблюдательный Совет федерального фонда.

- Так, компенсации выплатят дольщикам ЖК «Аметист», ЖК «Янтарь», ЖК «Воронцовский» и ЖК «Дом Романовых». Деньги уже получили 222 из 235 граждан, внесенных в реестр фонда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU