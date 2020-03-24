Житель Сочи арестован за распространение запрещенного контента в Сети
Сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю в Интернете выявлены экстремистские материалы.
На странице в соцсети «Вконтакте» размещались аудиозаписи экстремистского содержания, включенные в Федеральный перечень экстремистских материалов, составленный Министерством юстиции РФ.
В ходе розыскной работы установлен пользователь страницы - житель Сочи.
Решением Адлерского районного суда города Сочи пользователь Интернета, разместивший незаконные материалы, признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ.
Решением суда он подвергнут административному аресту на трое суток. Незаконный контент из Сети удален.
- В случае повторного нарушения ему будет грозить уже уголовная ответственность,- говорится в сообщении УФСБ по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU