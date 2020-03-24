Житель Сочи арестован за распространение запрещенного контента в Сети

24 Март 2020 2020-03-24T11:36:31+03:00

Материалы он выкладывал в соцсети «ВКонтакте»

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Сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю в Интернете выявлены экстремистские материалы.

На странице в соцсети «Вконтакте» размещались аудиозаписи экстремистского содержания, включенные в Федеральный перечень экстремистских материалов, составленный Министерством юстиции РФ.

В ходе розыскной работы установлен пользователь страницы - житель Сочи.

Решением Адлерского районного суда города Сочи пользователь Интернета, разместивший незаконные материалы, признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ.

Решением суда он подвергнут административному аресту на трое суток. Незаконный контент из Сети удален.

- В случае повторного нарушения ему будет грозить уже уголовная ответственность,- говорится в сообщении УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU