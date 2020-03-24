На Кубани выявили два наркопритона

24 Март 2020 2020-03-24T09:34:23+03:00

Они находились на территории Калининского и Кореновского районов

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Сотрудники полиции региона выявили два наркопритона. Первый злоумышленник предоставлял свой дом для употребления запрещенных веществ в Калининском районе. В жилище 54-летнего мужчины задержали троих местных жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения.

В отношении задержанных составили административные протоколы. Коме этого в доме подозреваемого нашли предметы, используемые для изготовления наркотиков, и бумажные свертки с марихуаной.

Мужчина брал с постояльцев запрещенные вещества в качестве оплаты за аренду помещения. На него завели уголовное дело, по которому ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Кореновске полицейские выявили еще одного 32-летнего мужчину, который предоставлял свое жилище наркозависимым лицам. Также он хранил у себя дома N-метилэфедрон.

- На него завели несколько уголовных дел. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU