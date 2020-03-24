2020-03-24T09:50:16+03:00
Общество

Жительница Сочи фиктивно прописала мигрантов в своей квартире

Женщина оштрафована решением суда
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Прокуратуры краяФото Прокуратуры края
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Центральным районным судом Сочи признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 31-летняя местная жительница.

Как установлено в суде, женщина за деньги фиктивно прописала в своей квартире девятерых мигрантов - граждан Таджикистана и Узбекистана, получив за это в общей сложности 9 тысяч рублей. Сейчас фиктивная регистрация иностранных граждан аннулирована.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя – представителя прокуратуры Центрального района г. Сочи, назначил виновной штраф в размере 40 тысяч рублей,- говорится в сообщении прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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