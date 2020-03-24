2020-03-24T09:56:48+03:00
Общество

Сочинский художник написал картину «Коронавирус»

Он надеется после пандемии включить ее в свой кругосветный вернисаж
Юлия БАРАНОВА
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Фрагмент картины Владимира Кириленко «Коронавирус»Фрагмент картины Владимира Кириленко «Коронавирус»
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Сочинский художник, автор кругосветной выставки «Футбол и Вечность» Владимир Кириленко создал новую картину. Она называется «Коронавирус». Опасную инфекцию олицетворяет существо из потустороннего мира с головой летучей мыши, которую венчает корона. Его длинные синие пальцы обнимают земной шар.

- В работе я выразил свои впечатления о большой драме, которая охватила сейчас мир. Старался отразить внутреннюю тревогу, страх людей, - прокомментировал «КП» - Кубань» Кириленко.

Он уточнил, что работа выполнена в смешанной технике (масло и акрил) на холсте. Художник надеется включить произведение в свой кругосветный вернисаж, который был представлен с 2014 года почти в 60 городах разных стран. Пандемия приостановила эти международные выставки.

Как сообщалось ранее, медики из Краснодарского края присоединились к всемирной акции "Оставайся дома!" #StayAtHome. Этот призыв они адресовали всем потенциальным пациентам: "Мы дежурим для вас!". Китайский опыт борьбы с вирусом показывает, что главное оружие против него - это изоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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