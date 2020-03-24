2020-03-24T10:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее из-за коронавируса могут закрыть спортзалы и кинотеатры

Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов
Александра ПОДУШКО
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Фото: www.adygheya.ruФото: www.adygheya.ru
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23 марта в Адыгее состоялось заседание Госсовета-Хасэ РА. На нем глава республики Мурат Кумпилов рассказал о принимаемых в регионе мерах по нераспространению вируса.

В республике работает Оперативный штаб. Ограничили посещения вузов и школ, детсадов. Также проводится дезинфекция мест с массовым пребыванием людей, ведется работа по информированию населения на случай ухудшения эпидобстановки. В республике был сделан необходимый запас лекарств и продовольствия.

- В связи с создавшейся ситуацией сохраняется большая вероятность закрытия кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Будут приниматься исчерпывающие меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Напомним, на Кубани не изменилось число заболевших COVID-19. Лечение в больницах Кубани от коронавируса по-прежнему проходят только четыре человека. Одна женщина, которая была транзитом в регионе, сейчас находится в Москве. Состояние пациентов, по данным краевого минздрава, удовлетворительное. Всего госпитализировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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