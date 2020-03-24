2020-03-24T10:50:45+03:00
Общество

Новый бульвар для Музыкального микрорайона Краснодара появится вдоль улицы Петра Метальникова

Вскоре разработают эскизный проект по его благоустройству
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице новый бульвар для Музыкального микрорайона появится вдоль улицы Петра Метальникова. Это территория протяженностью более 1 километра вдоль автодороги. Ширина зеленой зоны составит от 30 до 40 метров. В дальнейшем департамент архитектуры и градостроительства разработает эскизный проект его благоустройства.

Территория, которую займет бульвар, пройдет по 2 из 13 участкам, которые администрация возвратила в муниципальную собственность летом прошлого года. По поручению главы города Евгения Первышова департамент муниципальной собственности сформирует из них единый земельный массив.

- Все документы будут готовы так, чтобы новый бульвар мог принять участие в рейтинговом голосовании по выбору зеленых зон в 2021 году - для благоустройства в 2022 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны
Выставка «Наследники Победы» пройдет в Краснодаре
В Сочи назначен исполняющий обязанности прокурора города
Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе действует ограничение на мероприятия с участием более 100 человек
На Кубани отделение Пенсионного фонда рекомендует дистанционно обращаться за госуслугами
В Краснодаре уничтожили артиллерийские снаряды времен ВОВ
В Екатеринбурге подтвердили факт побега двух туристов из-под карантина в Сочи
Жителей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из зданий
В Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях
Аэропорт Геленджик увеличит число рейсов в Москву
На Кубани сотрудница полиции обеспечивала безопасные перевозки фальсификата
Поиски 16-летней школьницы прекращены
У жительниц Армавира не подтвердился анализ на коронавирус
Новый бульвар для Музыкального микрорайона Краснодара появится вдоль улицы Петра Метальникова
В Адыгее из-за коронавируса могут закрыть спортзалы и кинотеатры
В Краснодаре задержали группу наркоторговцев
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 24 марта 2020 года: в регионе не изменилось число заболевших COVID-19
В Новороссийске после истязаний отца скончалась трехлетняя девочка
Сочинский художник написал картину «Коронавирус»
Коронавирус в Краснодарском крае: в магазинах усилены профилактические меры
Жительница Сочи фиктивно прописала мигрантов в своей квартире