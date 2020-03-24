Новый бульвар для Музыкального микрорайона Краснодара появится вдоль улицы Петра Метальникова

24 Март 2020 2020-03-24T10:50:45+03:00

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В краевой столице новый бульвар для Музыкального микрорайона появится вдоль улицы Петра Метальникова. Это территория протяженностью более 1 километра вдоль автодороги. Ширина зеленой зоны составит от 30 до 40 метров. В дальнейшем департамент архитектуры и градостроительства разработает эскизный проект его благоустройства.

Территория, которую займет бульвар, пройдет по 2 из 13 участкам, которые администрация возвратила в муниципальную собственность летом прошлого года. По поручению главы города Евгения Первышова департамент муниципальной собственности сформирует из них единый земельный массив.

- Все документы будут готовы так, чтобы новый бульвар мог принять участие в рейтинговом голосовании по выбору зеленых зон в 2021 году - для благоустройства в 2022 году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU