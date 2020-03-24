2020-03-24T12:01:06+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудница полиции обеспечивала безопасные перевозки фальсификата

В деле о незаконном сбыте алкоголя выявили новые эпизоды [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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На Кубани силовики вскрыли масштабное подпольное производство фальсификата. Дела завели на местных жителей в возрасте от 43 до 57 лет. Также выявили причастность к преступлению еще трех предпринимателей.

- По материалам, поступившим из УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней сотрудницы полиции Геленджика. Она подозревается в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции и превышении должностных полномочий (п.«а» ч.2 ст.238, ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Ее отстранили от выполнения служебных обязанностей. Если вина будет доказана, руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Фото: СУ СК РФ по краю

Фото: СУ СК РФ по краю

Так, по версии следствия, 57-летний мужчина находил спиртосодержащую продукцию, которую передавал 42-летнему знакомому для дальнейшего изготовления из нее алкоголя. Еще один участник подыскивал предпринимателей, которые сбывали товар.

37-летняя сотрудница полиции в это время обеспечивала безопасные перевозки фальсификата. Она сообщала фигурантам о месте расположения экипажей ДПС.

В результате в период с 25 июня по 16 июля 2019 года соучастники сбыли потребителям фальсификата на 700 тысяч рублей.

Напомним, все началось в июле 2019 года. В кафе одного из гостевых домов Геленджика постояльцам предлагали алкогольные напитки в розлив. Сотрудники краевого ГУ МВД отравили их на экспертизу и выяснили, что клиентам предлагают спиртосодержащую жидкость с токсичными микропримесями. После этого провели серию обысков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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