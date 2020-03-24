2020-03-24T11:43:04+03:00
Общество

Аэропорт Геленджик увеличит число рейсов в Москву

Время в пути составит чуть более двух часов
Александра ПОДУШКО
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Аэропорт Геленджик увеличит число рейсов в МосквуАэропорт Геленджик увеличит число рейсов в МосквуФото: Архив "КП"
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Сразу четыре авиакомпании в рамках весенне-летнего расписания полетов увеличивают количество рейсов из Геленджика в Москву.

Самолеты авиакомпании «ИрАэро» начнут летать с 29 марта по понедельникам, средам и пятницам. Из Москвы рейсы отправятся в 11:35 и в Геленджике будут в 13:40, обратно самолет вылетит в 14:35.

- С 8 апреля по такому же маршруту начнут летать самолеты авиакомпании Utair. Они начнут выполнять ежедневные рейсы в столичный аэропорт Внуково. Вылет из Москвы - в 10:45, прибытие в Геленджик – в 13:05, обратно - в 13:55, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

С 11 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению ежедневных рейсов в Домодедово. Вылет из столицы - в 11:15, прилет в Геленджик – в 13:30. Обратно борт отправится в 14:10.

S7 Airlines увеличит количество рейсов уже с 25 апреля. Вылет из столицы запланирован на 13:40, прибытие на курорт - в 16:00. Обратный рейс - в 16:50.

Также с 29 марта авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение ежедневных рейсов в аэропорт Шереметьево. Вылет из Москвы - в 08:10, приземляться в Геленджике борт будет в 10:10. Обратный вылет запланирован на 11:35.

Время в пути на всех рейсах составит чуть более двух часов. Прибрести билеты можно на официальных сайтах авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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