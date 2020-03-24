В Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях
В Сочи инспекторы полка ДПС занимались подделкой протоколов о дорожно-транспортных происшествиях. Они указывали в документах заведомо недостоверные сведения.
Проверка была проведена в отношении двух капитанов полиции 49 и 47 лет. Оба служили в органах 20 и 14 лет, соответственно. Но на должность инспекторов полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи были назначены в 2019 году.
- Они вносили заведомо несоответствующие сведения в материалы о дорожно-транспортных происшествиях. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
По информации источника, в данный момент материалы проверки направлены в следственный комитет, уточняются все обстоятельства происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU