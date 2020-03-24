В Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях

24 Март 2020 2020-03-24T11:51:11+03:00

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В Сочи инспекторы полка ДПС занимались подделкой протоколов о дорожно-транспортных происшествиях. Они указывали в документах заведомо недостоверные сведения.

Проверка была проведена в отношении двух капитанов полиции 49 и 47 лет. Оба служили в органах 20 и 14 лет, соответственно. Но на должность инспекторов полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи были назначены в 2019 году.

- Они вносили заведомо несоответствующие сведения в материалы о дорожно-транспортных происшествиях. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

По информации источника, в данный момент материалы проверки направлены в следственный комитет, уточняются все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU