2020-03-24T11:51:11+03:00
Общество

В Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях

Они вносили в документы заведомо ложные сведения
Юлия БАРАНОВА
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Фото КПФото КП
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В Сочи инспекторы полка ДПС занимались подделкой протоколов о дорожно-транспортных происшествиях. Они указывали в документах заведомо недостоверные сведения.

Проверка была проведена в отношении двух капитанов полиции 49 и 47 лет. Оба служили в органах 20 и 14 лет, соответственно. Но на должность инспекторов полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи были назначены в 2019 году.

- Они вносили заведомо несоответствующие сведения в материалы о дорожно-транспортных происшествиях. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

По информации источника, в данный момент материалы проверки направлены в следственный комитет, уточняются все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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