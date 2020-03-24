2020-03-24T12:16:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге подтвердили факт побега двух туристов из-под карантина в Сочи

Беглецов ищет полиция
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото КПФото КП
Изменить размер текста:

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области региональным изданиям официально подтвердили информацию о том, что накануне двое туристов сбежали из-под карантина в Сочи, направившись в Екатеринбург.

В штабе уточнили, что эти туристы находились в одном из частных домов на курорте на самоизоляции после заграничной поездки, но внезапно, вместо того ,чтобы пройти тесты в больнице, предпочли скрыться из-под наблюдения и улетели в столицу Урала. Сейчас беглецов разыскивают.

- Проводятся мероприятия по поиску этих людей. Они понесут административную ответственность,- сообщили в областном оперштабе.

По действующему законодательству, за свой поступок беглецам может грозить штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны
Выставка «Наследники Победы» пройдет в Краснодаре
В Сочи назначен исполняющий обязанности прокурора города
Коронавирус в Краснодарском крае: в регионе действует ограничение на мероприятия с участием более 100 человек
На Кубани отделение Пенсионного фонда рекомендует дистанционно обращаться за госуслугами
В Краснодаре уничтожили артиллерийские снаряды времен ВОВ
В Екатеринбурге подтвердили факт побега двух туристов из-под карантина в Сочи
Жителей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из зданий
В Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях
Аэропорт Геленджик увеличит число рейсов в Москву
На Кубани сотрудница полиции обеспечивала безопасные перевозки фальсификата
Поиски 16-летней школьницы прекращены
У жительниц Армавира не подтвердился анализ на коронавирус
Новый бульвар для Музыкального микрорайона Краснодара появится вдоль улицы Петра Метальникова
В Адыгее из-за коронавируса могут закрыть спортзалы и кинотеатры
В Краснодаре задержали группу наркоторговцев
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 24 марта 2020 года: в регионе не изменилось число заболевших COVID-19
В Новороссийске после истязаний отца скончалась трехлетняя девочка
Сочинский художник написал картину «Коронавирус»
Коронавирус в Краснодарском крае: в магазинах усилены профилактические меры
Жительница Сочи фиктивно прописала мигрантов в своей квартире