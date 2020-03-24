В Екатеринбурге подтвердили факт побега двух туристов из-под карантина в Сочи

24 Март 2020 2020-03-24T12:16:51+03:00

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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области региональным изданиям официально подтвердили информацию о том, что накануне двое туристов сбежали из-под карантина в Сочи, направившись в Екатеринбург.

В штабе уточнили, что эти туристы находились в одном из частных домов на курорте на самоизоляции после заграничной поездки, но внезапно, вместо того ,чтобы пройти тесты в больнице, предпочли скрыться из-под наблюдения и улетели в столицу Урала. Сейчас беглецов разыскивают.

- Проводятся мероприятия по поиску этих людей. Они понесут административную ответственность,- сообщили в областном оперштабе.

По действующему законодательству, за свой поступок беглецам может грозить штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU